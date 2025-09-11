Flamengo liga o alerta com jogadores após Data Fifa

O Flamengo já sabe que pode ter desfalques para o jogo contra o Juventude, no domingo, no Alfredo Jaconi, na volta pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o clube também estará de olho no quarteto de convocados que ficou com suas seleções até a última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo e só se reapresentará na manhã desta quinta-feira (11).

O atacante Samuel Lino esteve presente na partida da Seleção Brasileira na altitude de 4.150 metros na Bolívia. Não houve qualquer reclamação do jogador, porém, por conta das condições a comissão técnica fará uma avaliação do atleta.

Além deles, Gonzalo Plata e Viña também estiveram em campo nesta semana por Equador e Uruguai, respectivamente. O atacante atuou por 89 minutos na soma dos dois jogos, enquanto o lateral foi utilizado somente contra o Chile e esteve presente em toda a partida.

Por outro lado, o atacante Carrascal não entrou em campo nas partidas da Colômbia. Com isso, ele não será problema para o técnico Filipe Luís para a partida contra os gaúchos.

Dúvidas

A comissão técnica ainda não sabe se Jorginho estará à disposição. O volante segue com dores no músculo posterior da coxa esquerda e se tornou dúvida. Além dele, Alex Sandro ainda se recupera de lesão muscular na panturrilha esquerda. Por fim, o caso do uruguaio Varela é mais complicado. Ele apresenta um quadro de pubalgia, que tende a deixá-lo por mais tempo fora de combate.

