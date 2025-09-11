Palmeiras defende invencibilidade contra o Internacional no Allianz Parque

Após o término da Data Fifa, Palmeiras e Internacional se enfrentam neste sábado (13/9), às 18h30, no Allianz Parque, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão segue sua caça ao líder Flamengo e o topo da tabela e, para seguir subindo, defende o tabu de nunca ter perdido para o Colorado em seu estádio.

O primeiro confronto entre as equipes no Allianz Parque aconteceu em 4 de junho de 2015, com empate por 1 a 1. Desde então, foram nove partidas no estádio paulista, com sete vitórias do Palmeiras e dois empates. F

ora do Allianz, o Verdão também levou a melhor em duas oportunidades, no Estádio do Pacaembu, em 2018 e 2023. O último triunfo do Inter em São Paulo foi em 2024, quando venceu por 1 a 0 com gol do ex-palmeirense Wesley, mas o embate aconteceu na Arena Barueri.

Na temporada atual, os clubes já se enfrentaram na quarta rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. O Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Facundo Torres.

Como chegam Palmeiras e Internacional

No momento, o Palmeiras ocupa a terceira posição com 43 pontos em 20 jogos. Por outro lado, o Internacional soma 27 pontos em 21 partidas, na décima colocação. O jogo deste sábado é uma oportunidade para o Verdão manter sua invencibilidade histórica no Allianz e para o Colorado tentar quebrar o jejum de vitórias fora de casa.

