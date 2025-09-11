Thiago Silva ressalta que “não fechou as portas” para Seleção Brasileira

Herói da classificação do Fluminense à semifinal da Copa do Brasil, Thiago Silva comentou a possibilidade de retornar à Seleção Brasileira. Na zona mista, o zagueiro, que está prestes a fazer 41 anos no dia 22 de setembro, destacou que não fechou as portas para o Brasil. Ele afirmou que se sente bem fisicamente.

“Nunca fechei a porta para a Seleção e nunca fecharei. Se o professor Ancelotti, que me conhece bem, quiser contar comigo, pode ter certeza que estarei à disposição. Caso não, já fiz meu papel, entreguei o máximo possível, estou muito tranquilo em relação a isso. Acho que é uma safra muito boa dos zagueiros que estão sendo convocados, qualidade técnica acima da média, entre outros que não foram convocados. Fico satisfeito de saber que meu nome ainda é vinculado na seleção brasileira, mas estou tranquilo e procuro ajudar o Fluminense”, destacou.

Durante a coletiva de imprensa, o técnico Renato Gaaúcho fez campanha para que o zagueiro dispute o próximo Mundial. Vale lembrar que, apesar do bom momento vivido, ele está fora dos planos de Carlo Ancelotti.

“Não gosto de falar de ninguém individualmente, mas me dá prazer ver o Thiago Silva jogar. Foi um monstro de novo, é um líder. Não é problema meu, mas quando falo que ele ainda merece disputar uma Copa do Mundo, não falo à toa. Hoje, ele deu mais uma aula de futebol”, destacou.

O Fluminense, agora, aguarda o vencedor do confronto entre Botafogo e Vasco. As equipes, assim, se enfrentam nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos. O jogo de ida, em São Januário, terminou em empate por 1 a 1.

Thiago Silva na Seleção

Thiago Silva, aos 40 anos, é um dos maiores nomes da história recente da seleção brasileira. Com 113 partidas disputadas pela amarelinha, o zagueiro, afinal, não entra em campo pela Seleção desde a eliminação da Copa do Mundo de 2022 para a Croácia. Durante sua trajetória, conquistou títulos importantes, incluindo a Copa das Confederações em 2013 e a Copa América de 2019.

