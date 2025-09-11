Santos e WTorre miram anúncio da nova Vila com naming rights acertado

O Santos trabalha para resolver pendências importantes em relação ao projeto de seu novo estádio, no próximo mês. Em conjunto com a WTorre, responsável pela obra, a diretoria quer fechar o acordo de naming rights da nova Vila Belmiro antes da solenidade de assinatura do contrato definitivo, marcada para o dia 12 de outubro, data que celebra o aniversário do histórico estádio.

O Peixe tem mais de um interessado na compra do nome da arena, incluindo uma casa de apostas. As conversas esbarram, porém, em questões relacionadas ao valor a ser pago e ao modelo de negócio. O projeto não descarta múltiplos parceiros. Afinal, além do naming rights principal, setores específicos do estádio também poderão receber marcas, a exemplo do Allianz Parque, do Palmeiras, que combina patrocínio de setores com o acordo global da seguradora.

Nas últimas duas semanas, Santos e WTorre realizaram quatro reuniões para alinhar detalhes finais da documentação e também discutir as possibilidades comerciais do futuro estádio. A visão comum é de que anunciar um parceiro robusto ainda na fase inicial dará maior credibilidade ao projeto diante de investidores e torcedores, que poderão adquirir cadeiras cativas.

Apesar do otimismo, as obras seguem sem prazo para começar, já que dependem da captação de recursos. Aliás, este processo pode levar até um ano. A projeção mais realista aponta para o início das intervenções no segundo semestre de 2026, com conclusão prevista em até quatro anos.

O novo estádio do Santos

O novo estádio terá capacidade para 30 mil pessoas, quatro níveis de arquibancada, aproximadamente 80 camarotes e estacionamento térreo para mais de 300 veículos. O campo, de grama sintética, ficará em um nível acima. Apenas o setor das organizadas não terá cadeiras.

Durante o período de demolição e obras, o Santos deve transferir seus mandos para o Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

