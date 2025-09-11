Corinthians garante premiação na Copa do Brasil e alivia perdas da Libertadores

O Corinthians não está apenas vivo na Copa do Brasil, mas também deu um respiro importante para seu caixa. Ao eliminar o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira (10/9) e avançar às semifinais, o clube já acumula R$ 20,6 milhões em premiações no torneio nacional. Até as quartas de final, o Timão havia arrecadado quase R$ 10,7 milhões. A vaga entre os quatro melhores garantiu mais R$ 9,9 milhões.

A classificação ajuda a compensar a frustração com a eliminação precoce na Libertadores. Afinal, o Corinthians havia projetado chegar às oitavas de final, o que renderia cerca de R$ 24,1 milhões. No entanto, caiu ainda na primeira fase, faturando apenas R$ 6 milhões. Pela participação posterior na fase de grupos da Copa Sul-Americana, recebeu mais R$ 6,1 milhões.

No planejamento orçamentário para 2025, o clube estimava embolsar R$ 35,6 milhões em premiações, somando Paulistão (semifinal), Copa do Brasil (quartas) e Libertadores (oitavas). O desempenho esportivo, no entanto, já proporcionou cerca de R$ 37,7 milhões, superando a previsão inicial.

Caso avance novamente, o Corinthians terá mais uma oportunidade de reforçar o caixa. Afinal, o o vice-campeão da Copa do Brasil leva R$ 33 milhões, enquanto o título rende R$ 77,1 milhões em premiações.

Corinthians mira superávit

Apesar disso, o clube ainda trabalha para reorganizar suas contas. A projeção inicial era fechar 2025 com superávit de R$ 34 milhões, mas algumas receitas esperadas, como vendas de jogadores, não se concretizaram. Uma nova previsão financeira deve ser apresentada em breve ao Conselho Deliberativo.

Enquanto as semifinais da Copa do Brasil só serão disputadas em dezembro, o Timão volta a campo neste sábado (13/9), às 21h, contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.