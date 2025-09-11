InícioEsportes
Vasco encontra “coincidências” em duelo decisivo pela Copa do Brasil

Jogadores do Vasco antes de duelo contra Athletico pela Copa do Brasil, em 2024

Jogadores do Vasco antes de duelo contra Athletico pela Copa do Brasil, em 2024 - (crédito: Fotos: Matheus Lima/Vasco)
Jogadores do Vasco antes de duelo contra Athletico pela Copa do Brasil, em 2024 - (crédito: Fotos: Matheus Lima/Vasco)

O torcedor mais superticioso do Vasco vai se apoiar nas coincidências do futebol. Afinal, é possível encontra semelhanças da partida de 2024 contra o Athletico em relação ao clássico contra o Botafogo na noite desta quinta-feira (11), às 21h30, contra o Botafogo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Nilton Santos.

Há exatamente um ano, no dia 11 de setembro de 2024, o Vasco entrou em campo contra o Athletico, pelas quartas de finais da Copa do Brasil. O time, mesmo com dificuldades, avançou à semifinal na disputa por pênaltis. Isto aflora ainda mais a esperança Cruz-Maltina.

Além disso, a equipe do Vasco vai decidir a classificação fora de casa. No ano passado, os cariocas atuaram na Ligga Arena, enquanto nesta quinta-feira será no Nilton Santos. Por fim, a última coincidência é que os estádios são de grama sintética. Para melhorar ainda mais a situação, o Gigante da Colina tem bom retrospecto no “tapetinho”.

No jogo de ida, há duas semanas, em São Januário, os times empataram por 1 a 1. Um novo empate nesta quinta-feira levará o confronto para a disputa por pênaltis. Quem vencer avança para as semifinais e enfrentará o Fluminense, que eliminou o Bahia na última quarta.

Para o Vasco, a Copa do Brasil é a única esperança de título em 2025. Depois de chegar às semifinais da competição no ano passado, a equipe aposta suas fichas no torneio para tentar salvar a temporada, depois do fracasso na Sul-Americana.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 11/09/2025 11:17
