Haaland pediu desculpas a goleiro rival após marcar cinco gols pela Noruega

Autor de cinco gols na vitória da Noruega por 11 a 1 sobre a Moldávia, pelas eliminatórias da Europa, Haaland pediu desculpas ao goleiro adversário após o jogo. O arqueiro Cristian Avram revelou a conversa com o astro norueguês.

“Eu falei com ele. Ele me disse: “Não é minha culpa”. Disse que simplesmente tinha que seguir tentando fazer mais gols por causa do saldo. Eu entendo”, contou Avram ao canal “Norwegian TV2”.

Além dos cinco gols, Haaland ainda deu duas assistências na partida. Com cinco partidas, a Noruega lidera o Grupo I com 15 pontos, seis a mais que a vice-líder Itália, que tem um jogo a menos.

Haaland, aliás, agora soma 48 gols em 45 jogos pela Noruega. O atacante não só alcançou seu recorde pessoal com a camisa da seleção, como também estabeleceu a maior marca de um jogador europeu em uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo desde os seis gols de Hans Krankl pela Áustria, em 1977.

Por fim, o próximo compromisso do atancante acontece no domingo (14), às 12h30 (de Brasília), contra o Manchester United, em jogo pela quarta rodada da Premier League.

