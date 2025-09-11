Flamengo define três fatores principais para construção de estádio

Depois do acrodo, Flamengo e a Prefeitura do Rio de Janeiro retiraram o prazo para a conclusão do projeto do estádio do Gasômetro. Antes, a obra deveria ser finalizada até 2029. Além disso, o presidente Luiz Eduardo Baptista já definiu três fatores principais para construção do estádio no Gasômetro. A informação é do jornalista Rodrigo Mattos, do portal Uol.

Para decidir quando iniciar e concluir a obra, a cúpula rubro-negra aponta três fatores determinantes. A capacidade de gerar recurso próprio, custo do dinheiro – o clube descarta pegar empréstimo por conta de juros – E, por fim, busca uma parceria, mas descartando modelo de SAF.

O Flamenpo, agora, aguarda estudos de viabilidade econômica conduzidos pela FGV e pela empresa Arena para ter uma estimativa mais precisa dos custos. Inicialmente, o orçamento era de R$ 2 bilhões. No entanto, a gestão de Luiz Eduardo Baptista (Bap) já projeta valores próximos a R$ 3 bilhões. O clube, afinal, convocou uma reunião do Conselho Deliberativo para tratar sobre a construção do estádio.

Vale lembrar que, no ano passado, a gestão do antigo presidente Rodolfo Landim anunciou que o planejamento inicial era concluir a construção do estádio até 2029. Contudo, após as eleições, o mandatário eleito, Bap, deixou claro que pretende ter calma com os estudos sobre a região antes de avançar nos processos para a tão sonhada arena.

