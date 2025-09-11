Com “reforços”, Botafogo divulga relacionados para jogo contra o Vasco

O Botafogo divulgou os relacionados para enfrentar o Vasco nesta quinta-feira (11), às 21h30, no Nilton Santos, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Savarino e Vitinho, que estavam a serviço da seleção venezuelana e brasileira, respectivamente, estão na lista de Davide Ancelotti.
O lateral-direito deve iniciar a partida no banco de reservas, já que foi titular do Brasil na derrota para a Bolívia por 1 a 0, em El Alto, a pouco mais de 4 mil metros de altitude, na terça-feira (9). Já o meia-atacante entrou em campo apenas no decorrer do segundo tempo da derrota por 6 a 3 para a Colômbia.
Danilo, que participou das últimas atividades, pode começar jogando. A outra opção, aliás, é ele iniciar no banco, com Newton sendo mantido na equipe titular. Aliás, o volante Allan e o centroavante Chris Ramos também retornam à relação.
Bastos (cirurgia no joelho esquerdo), Cuiabano (questão contratual) e Nathan Fernandes (que fraturou o antebraço direito durante treino da Seleção sub-20) são os desfalques. Jordan Barrera também não foi relacionado mais uma vez.
Os times empataram por 1 a 1, em São Januário, pela partida de ida. Se houver novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Assim, quem vencer enfrenta o Fluminense, que passou pelo Bahia na última quarta-feira e avançou à semifinal da Copa do Brasil.
Veja os relacionados do Botafogo
Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul.
Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, David Ricardo, Gabriel, Kaio Pantaleão, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho.
Meio-campistas: Allan, Danilo, Marlon Freitas e Newton, Joaquín Correa, Montoro, Santiago Rodríguez e Savarino.
Atacantes: Arthur Cabral, Artur, Chris Ramos, Jeffinho e Matheus Martins.
