Palmeiras arrecada quase três vezes mais que o São Paulo com vendas na base

São Paulo vende cinco da base pelo mesmo valor que o Palmeiras conseguiu em um só zagueiro - (crédito: - Rubens Chiri/Saopaulofc e Cesar Greco/Palmeiras)

Nas duas últimas janelas de transferências, Palmeiras e São Paulo negociaram a mesma quantidade de jogadores formados em suas categorias de base: cinco cada um. A semelhança, no entanto, para por aí. Afinal, o Verdão arrecadou quase três vezes mais do que o Tricolor com as negociações. Foram 99 milhões de euros (cerca de R$ 626,2 milhões) contra 37 milhões de euros (R$ 234,2 milhões).

No lado são-paulino, os negócios envolveram Henrique Carmo e Matheus Alves, vendidos ao CSKA (Rússia), Lucas Ferreira, que seguiu para o Shakhtar Donetsk (Ucrânia), William Gomes, adquirido pelo Porto (Portugal), e Ângelo, de apenas 16 anos, contratado pelo Strasbourg (França). Juntos, os cinco renderam 37 milhões de euros. Contudo, este é o mesmo valor que o Manchester City desembolsou apenas por Vitor Reis, zagueiro palmeirense.

No caso do City, o acordo inicial previa o pagamento de 35 milhões de euros. Contudo, a demora pelo depósito da primeira parcela fez com que os ingleses elevassem o valor para 37 milhões. Essa quantia, sozinha, equivale à soma total das vendas recentes de Cotia.

Palmeiras tem Estêvão, enquanto São Paulo coleciona irritação do torcedor

Já no Palmeiras, a diferença de arrecadação se explica sobretudo por Estevão. O Chelsea pagou 45 milhões de euros fixos pelo atacante, com possibilidade de mais 16,5 milhões em bônus. Uma das metas já acabou sendo alcançada, e os ingleses liberaram 4 milhões adicionais porque o jovem superou 1.200 minutos em campo após a assinatura do contrato.

Por outro lado, torcedores do São Paulo têm demonstrado incômodo com o baixo valor das negociações recentes. Sobretudo porque quatro das cinco saídas envolvem jogadores ofensivos, tradicionalmente mais caros no mercado. Mesmo assim, nenhuma delas se aproximou das cifras pagas por Vitor Reis, que atua como zagueiro, posição historicamente menos valorizada.

O contraste nas últimas movimentações reforça um cenário recorrente. Afinal, enquanto o Palmeiras tem conseguido posicionar seus talentos em patamares de elite no mercado internacional, o São Paulo ainda busca estratégias para valorizar melhor suas promessas.

