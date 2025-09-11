Auxiliar do Fluminense vira réu por violência contra ex-esposa

Auxiliar técnico do Fluminense, Alexandre Mendes, se encontra com um problema na Justiça. Ele se tornou réu por violência doméstica e psicológica contra a sua ex-esposa. O profissional, que integra a comissão técnica de Renato Gaúcho, sofreu denúncia pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) pelos crimes. A decisão já foi aceita pelo 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. As informações inicias são do Portal Léo Dias.

A ex-esposa de Alexandre Mendes afirmou que foi vítima de atos de humilhação, além de dopagem frequentemente pelo auxiliar técnico. Ela também relatou xingamentos e humilhações pelo profissional em diversos momentos.

Na temporada passada, Alexandre passou por um afastamento do Grêmio após as investigações chegarem à polícia devido às denúncias feitas pela ex-mulher. Naquela ocasião, a 2ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Alegre não indiciou o auxiliar.

A defesa do auxiliar, aliás, alegou na época inocência do profissional: “Temos provas de que ele não cometeu qualquer tipo de violência. Inclusive na data em que a suposta vítima alega ter sofrido a agressão, o Alexandre estava em viagem. Além disso, também temos provas de que esta pessoa é reincidente em denúncia caluniosa com base na Lei Maria da Penha”, dizia o texto.

Porém, neste ano, o caso foi para 5ª Delegacia Especializada ao Atendimento à Mulher de Porto Alegre, que indiciou o auxiliar técnico. O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou a denúncia à Justiça, que tornou Alexandre Mendes réu.

