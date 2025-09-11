“Ser eu”: Flamengo cutuca Vasco em chamada para decisão da Copa do Brasil

Embora não seja dia de Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco mostram que a rivalidade está, sim, em dia. Isso porque o Rubro-Negro cutucou o arquirrival ao sinuar ‘cópia’ de referências em um post sobre a decisão contra o Botafogo, na noite desta quinta-feira (11), pelas quartas da Copa do Brasil.

Tudo começou quando o Cruz-Maltino fez uma publicação referente ao clássico desta quinta-feira: “Dia de Vasco pela Copa do Brasil! Por Nós. Pelos Nossos. Pelo Vasco. Juntos somos mais fortes”. O Rubro-Negro, então, interagiu nos comentários.

“Não sei se vocês perceberam, mas tem alguém querendo ser eu kkkkkk”, provocou.

Isso porque o Rubro-Negro usa tradicionalmente em campanhas institucionais, há mais de uma temporada, os dizeres: “Nós. Por nós. Pelos Nossos”. Assim, o clube ironizou a publicação do arquirrival acusando-o de cópia.

Não sei se vocês perceberam, mas tem alguém querendo ser eu kkkkkk — Flamengo (@Flamengo) September 11, 2025

Repercussão nas redes

A postagem rubro-negra evidentemente gerou alta repercussão entre torcedores de ambos os clubes. Do lado rubro-negro, a ironia ganhou coro e provocações ainda mais intensas. Já os cruz-maltinos, ao menos em sua maioria, apontaram que a linguagem adotada se alinha a uma tendência comum de comunicação entre clubes.

tem alguem querendo ser eu pic.twitter.com/vk2IsaK0NP — ssophi (@ssophixr) September 11, 2025

Cruz-maltinos nem só defenderam o clube, como também provocaram o arquirrival — eliminado da Copa do Brasil na fase anterior. Alguns até brincaram sobre a ação rubro-negra em solicitar reconhecimento a ONU como nação simbólico-cultural.

Esse período sem jogos tá fazendo mal pra vocês, né? Além da loucura de quererem se denominar nação simbólico-cultural, agora acham que são donos de frases ???? sem contar no delírio coletivo de achar que tem 45 milhões de torcedores. Vão assistir onde hoje? Getv, Sportv,… — Mídia Vascaína (@midiavascaina) September 11, 2025

Retrospecto recente contra o Flamengo

O Rubro-Negro tem ampla vantagem nos confrontos recentes do Clássico dos Milhões, o que inflama ainda mais a rivalidade entre as torcidas. Os cruz-maltinos venceram apenas dois dos últimos 20 duelos diretos contra o arquirrival.

No Campeonato Brasileiro, por exemplo, o time de São Januário não supera o Rubro-Negro desde 2015.

Decisão à parte: Vasco quer semifinal

O Cruz-Maltino está focado na decisão desta quinta-feira (11) no Nilton Santos, contra o Botafogo, pelo jogo de volta das quartas de final. Como os ‘amigos-rivais’ empataram em 1 a 1 na ida, em São Januário, o clássico está aberto e pode ser decidido nos pênaltis em caso de nova igualdade no placar.

Trata-se, aliás, da única esperança de título para o Cruz-Maltino em 2025. O clube chegou às semifinais do torneio na edição passada e, agora, aposta suas fichas em nova classificação para salvar a temporada.