Rigoni é apresentado e diz que sempre pensou em voltar: ”São Paulo é minha casa”

O atacante Emiliano Rigoni foi oficialmente apresentado nesta quinta-feira (11/9) no CT da Barra Funda e destacou a confiança em sua volta ao São Paulo, clube pelo qual já havia atuado entre 2021 e 2022. Para o jogador, a pressão de jogar “em casa” novamente é encarada como responsabilidade e motivação.

“A pressão é indiferente, sendo que o São Paulo é a minha casa. A pressão não vejo tanto como peso, vejo como responsabilidade, é grande. É um momento em que temos que se sobressair, ter resultados imediatos, há jogos importantes pela frente. Estou preparado, me sinto bem, estou treinando. Vamos ver os minutos que o técnico dará para ajudar”, disse Rigoni.

Aliás, o atacante retorna sob o comando de Hernán Crespo, treinador com quem teve sua melhor temporada no clube, em 2021, quando disputou 38 jogos, marcou 11 gols e distribuiu 11 assistências. Contudo, em 2022, atuando sob Rogério Ceni, participou de 32 partidas, marcou dois gols e deu três passes decisivos.

Rigoni passou ainda pelo Austin FC, nos Estados Unidos, e pelo León, do México, onde atuou ao lado de James Rodríguez. Entretanto, mesmo distante, sempre acompanhou o São Paulo e manteve relação próxima com jogadores e ex-companheiros.

“Sempre segui o clube e via como foi nestes anos. Deixei muitos amigos, pessoas com quem tenho relação até hoje. Com o James compartilhei no México alguns meses, sempre falamos bem do São Paulo. Tive a sorte de voltar”, contou.

Rigoni valoriza relação com Crespo

Por fim, a volta de Rigoni ao Morumbi, segundo o atacante, também acabou sendo influenciada pela boa relação com Crespo.

“A relação que tenho com ele é muito boa, próxima, temos confiança de poder falar. Quando houve a possibilidade, ele também foi parte de eu estar aqui. Estou contente e feliz, espero render e estar sempre 100% para o clube e para quem confiou em mim”, completou.

Assim, o atacante chega para reforçar o setor ofensivo do Tricolor na reta final da temporada, em um momento decisivo do Campeonato Brasileiro e de outras competições nacionais.

