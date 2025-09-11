Confira detalhes da bola, troféu e medalhas para final do Brasileirão Feminino

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam no próximo domingo (14), às 10h30, na Neo Química Arena, pela final do Brasileirão Feminino A1. Dessa forma, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou nesta quinta-feira (11) imagens da bola que será usada na partida, além do troféu e medalhas que serão entregues as jogadoras.

O troféu conta com a base e a bola que aparece em ouro, mas também tem detalhes em prata, como nas hastes e no nome da competição. A bola do confronto é na cor predominante branca com detalhes em azul e verde. Ela conta com o escudo da competição, dos times, e da CBF, além da data, local e cidade do jogo decisivo.

Por fim, as medalhas de ouro e prata, que serão entregue as campeãs e vice, respectivamente. A corda de ambas é no tom azul escuro, escrito Brasileirão Feminino em branco.

O Timão, atual hexacampeão da competição, busca mais um título. Por outro lado, as Cabulosas chegaram pela primeira vez na final do Brasileirão. Portanto, vivem a expectativa de um título inédito.

Na primeira partida, Cruzeiro e Corinthians ficaram no empate por 2 a 2 no Independência. Vale ressaltar, ainda, que o clube campeão do Brasileirão Feminino vai desembolsar o prêmio no valor de R$ 1,8 milhão. Enquanto o vice, receberá o valor de R$ 900 mil.

