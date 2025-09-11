Thiago Silva revela ter tomado injeção antes de ser herói do Flu

Herói do Fluminense na Copa do Brasil, Thiago Silva passou por um drama na véspera da partida contra o Bahia. Afinal, o camisa 3 precisou tomar uma injeção intramuscular no pescoço para conseguir ficar confortável para o jogo. E deu certo. O zagueiro, de 40 anos, marcou o gol da classificação na vitória por 2 a 0, nesta quarta-feira (10), no Maracanã, pelo jogo da volta das quartas de final.

“Fico feliz de ter feito um gol porque nós treinamos muito anteontem, tanto que estou com a mão no pescoço porque não estou conseguindo virar direito. Tive que tomar injeção intramuscular para poder estar um pouco mais confortável no jogo. Cada cabeçada que vinha, eu ficava desesperado. Mas essa dor não foi à toa. No final, fomos recompensados com um grande gol e com a classificação”, disse.

Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Fluminense precisava vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal. Assim, o Tricolor começou a partida com uma postura ofensiva e quase abriu o placar com Thiago Silva, aos nove minutos. Contudo, os gols saíram apenas na etapa final. Canobbio, de pênalti, fez 1 a 0, aos dez. Depois, Thiago Silva, de cabeça, garantiu a classificação aos 39.

Thiago Silva retornou ao Fluminense no ano passado após quase 16 anos na Europa, onde se tornou ídolo do Milan, da Itália, PSG, da França, e Chelsea, da Inglaterra. O zagueiro foi peça-chave para ajudar o Tricolor a escapar do rebaixamento, além da campanha semifinalista na Copa do Mundo de Clubes deste ano. Agora, busca completar o ciclo com títulos, já que está vivo na Sul-Americana e Copa do Brasil.

