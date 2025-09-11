Uefa anuncia estádio da final da Champions League de 2027

Estadio Metropolitano foi escolhido como palco da final da Liga dos Campeões de 2027 - (crédito: Foto: Mike Hewitt/Getty Images)

A final da Liga dos Campeões de 2026/27 será no Estádio Metropolitano, em Madri, casa do Atlético de Madrid. A Uefa fez o anúncio nesta quinta-feira em seu site oficial. Além do mais, a entidade definiu o palco de outras decisões em 2026 e 2027, após uma reunião do Comitê Executivo da Uefa em Tirana, na Albânia.

O estádio do Atlético de Madrid, inaugurado em setembro de 2017, receberá uma final de Liga dos Campeões pela segunda fez na história da competição. A primeira, aliás, foi em 2019, quando o Liverpool venceu o Tottenham por 2 a 0 e conquistou o seu sexto título da competição.

Além disso, será a sexta decisão de Liga dos Campeões disputada na capital espanhola. Ao todo, foram quatro finais no Santiago Bernabéu (1957, 1969, 1980 e 2010), casa do Real Madrid, e duas no Metropolitano (2019 e 2027), arena do Atlético de Madrid.

A UEFA, aliás, anunciou uma mudança no regulamento da competição. Agora, os clubes podem trocar um jogador na lista de inscritos em caso de lesão ou doença a longo prazo. O intuito, portanto, é impedir a diminuição do grupo de relacionados dos times.

Outras competições da Uefa

– Final da Liga dos Campeões Feminina 2027: Estádio Nacional, Varsóvia, Polônia

– Supercopa da UEFA de 2026: Salzburgo, Áustria

– Final da Liga dos Campeões de Futsal de 2026: Pesaro, Itália

– Campeonato Europeu de Futsal Sub-19 2027: Astana, Cazaquistão

– UEFA Women’s Futsal EURO 2027: Osijek, Croácia

