Uefa anuncia estádio da final da Champions League de 2027

Estadio Metropolitano foi escolhido como palco da final da Liga dos Campeões de 2027

Estadio Metropolitano foi escolhido como palco da final da Liga dos Campeões de 2027 - (crédito: Foto: Mike Hewitt/Getty Images)
Estadio Metropolitano foi escolhido como palco da final da Liga dos Campeões de 2027 - (crédito: Foto: Mike Hewitt/Getty Images)

A final da Liga dos Campeões de 2026/27 será no Estádio Metropolitano, em Madri, casa do Atlético de Madrid. A Uefa fez o anúncio nesta quinta-feira em seu site oficial. Além do mais, a entidade definiu o palco de outras decisões em 2026 e 2027, após uma reunião do Comitê Executivo da Uefa em Tirana, na Albânia.

O estádio do Atlético de Madrid, inaugurado em setembro de 2017, receberá uma final de Liga dos Campeões pela segunda fez na história da competição. A primeira, aliás, foi em 2019, quando o Liverpool venceu o Tottenham por 2 a 0 e conquistou o seu sexto título da competição.

Além disso, será a sexta decisão de Liga dos Campeões disputada na capital espanhola. Ao todo, foram quatro finais no Santiago Bernabéu (1957, 1969, 1980 e 2010), casa do Real Madrid, e duas no Metropolitano (2019 e 2027), arena do Atlético de Madrid.

A UEFA, aliás, anunciou uma mudança no regulamento da competição. Agora, os clubes podem trocar um jogador na lista de inscritos em caso de lesão ou doença a longo prazo. O intuito, portanto, é impedir a diminuição do grupo de relacionados dos times.

Outras competições da Uefa

– Final da Liga dos Campeões Feminina 2027: Estádio Nacional, Varsóvia, Polônia
– Supercopa da UEFA de 2026: Salzburgo, Áustria
– Final da Liga dos Campeões de Futsal de 2026: Pesaro, Itália
– Campeonato Europeu de Futsal Sub-19 2027: Astana, Cazaquistão
– UEFA Women’s Futsal EURO 2027: Osijek, Croácia

    postado em 11/09/2025 13:59
