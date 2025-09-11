Vídeo! ‘Dura’ de Galvão Bueno em Neto durante vitória do Corinthians viraliza nas redes

Galvão Bueno dá uma 'freada' em Neto durante o gol de Garro - (crédito: Foto: Reprodução)

Craque Neto teve que controlar — ou ao menos tentar — suas emoções durante a classificação do Corinthians às semifinais da Copa do Brasil, na noite da última quarta-feira (10). Isso porque o ídolo corintiano acabou repreendido por ninguém mais ninguém menos que Galvão Bueno em meio à narração do gol de Garro na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico, na Neo Química Arena.

Galvão estava praticamente ‘disputando’ voz com Neto, que celebrava o resultado com entusiasmo, quando se incomodou com o tom elevado enquanto entoava o grito de gol. Nas redes sociais, o vídeo virou sucesso imediato e se dividiu entre os assuntos mais comentados no pós-jogo.

Através de um gesto com os braços, o narrador pediu para que Neto se acalmasse já que estava xingando aos quatro cantos em voz alta. A postura do narrador, bem como do apresentador, dividiu opiniões.

Simplesmente Galvão Bueno pedindo pro Neto parar de gritar no momento do gol do Rodrigo Garro. ?????Reprodução pic.twitter.com/OqTBhWzPTX — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) September 11, 2025

Repercussão nas redes

O episódio rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados no X entre a noite de quarta e a manhã desta quinta (11). Usuários abordaram, sobretudo, o “choque de estilos” entre os veteranos.

“Galvão entendeu como que é narrar com o Neto perto”, disse um usuário da rede. Outro, por sua vez, cobrou mais controle ao ex-jogador: “Alguém tinha que segurar a emoção do Craque”.

Alguns internautas também questionaram a postura do narrador, indicando que daria para prosseguir, enquanto outros o elogiaram. Essa parte destacou a importância do equilíbrio em uma transmissão nacional.

“Não dá pra transformar tudo em torcida. Existe uma função ali”, escreveu um internauta.

Corinthians avança à semifinal

Neto certamente passou uma noite tranquila e contente após a classificação corintiana na Copa do Brasil. Os comandados de Dorival, aliás, venceram o embate com autoridade e sequer precisaram utilizar-se da vantagem conquistada na ida, pelo placar mínimo.

Com a vitória por 2 a 0, com gols de Garro e Guilherme, o Timão avançou às semifinais e agora aguarda o desfecho do clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG para conhecer seu próximo adversário. A Raposa detém vantagem sobre o Galo, visto que venceu na Arena MRV por 2 a 0.

A classificação rendeu mais de R$ 9,9 milhões aos cofres corintianos.

Polêmica de arbitragem

A arbitragem não passou ilesa no confronto da noite dessa quarta-feira (10), na Neo Química Arena. Em vídeo divulgado pela CBF, o árbitro chama atenção de Diego Pombo Lopez, responsável pelo VAR, em dois lances importantes da partida:

Além da atuação dos jogadores, a arbitragem também foi assunto após o apito final. Em vídeo divulgado pela CBF, o árbitro de campo chegou a chamar a atenção da equipe de vídeo por possíveis interferências emocionais nas decisões: o gol anulado de Kevin Viveros e um pênalti que foi cometido por Matheuzinho após toque de mão na área.

O segundo, inclusive, gerou uma ‘dura’ do árbitro no responsável pela checagem do vídeo a respeito da comunicação em torno da chamada para revisão. “A gente não trabalha com sentimento. A gente trabalha com imagem”, afirmou, ao revisar o lance da penalidade para o Athletico.

— VAR: “Eu tenho o sentimento de que essa bola está fora, mas não são [imagens] conclusivas”

— VAR: “Davi, a situação é muito fina. Muito fina. Preciso que você venha me ajudar a avaliar, por favor. O lance não é conclusivo, cara. Tenho o sentimento que essa bola está fora, mas é um sentimento”

— ÁRBITRO: “A gente não trabalha com sentimento, tá? A gente trabalha com imagem”