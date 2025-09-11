Sampaoli terá Atlético Mineiro completo para decisão contra Cruzeiro

Com a chegada de Alan Franco e Ivan Román, que estavam disputando as Eliminatórias da Copa pelas suas respectivas seleções, o técnico Jorge Sampaoli vai ter o Atlético Mineiro completo para o confronto contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira (11), pela Copa do Brasil.

Além da dupla, existe ainda a expectativa do zagueiro Lyanco estar à disposição do treinador. Ele se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda e realizou a transição para a preparação física durante a semana.

No entanto, o Galo segue com alguns desfalques: o lateral Saravia, o volante Patrick e o atacante Caio Maia. Todos estão no departamento médico. Por outro lado, o zagueiro Ruan Tressoldi, que chegou recentemente ao clube, segue em trabalho de recondicionamento físico. Além disso, ele não pode jogar na Copa do Brasil por questões de regulamento.

O provável Galo, portanto, é: Everson; Natanael (Gabriel Menino), Lyanco (Vitor Hugo), Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alan Franco), Alexsander e Gustavo Scarpa; Rony, Hulk e Cuello.

O Atlético Mineiro perdeu o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil por 2 a 0 para o Cruzeiro. Assim, precisa reverter o placar para ir à semifinal. Em caso de vitória por 2 a 0, a decisão vai para os pênaltis. Dessa forma, uma vitória por três gols de diferença coloca o Galo na semifinal da competição.

