Corinthians vende 20 mil ingressos para final do Brasileirão Feminino

Corinthians vive expectativa de arena lotada na final do Brasileirão Feminino - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
O Corinthians anunciou, na noite desta quarta-feira (10/9), a parcial de ingressos vendidos para a final do Campeonato Brasileiro Feminino contra o Cruzeiro. A decisão acontece no próximo domingo (14/9), às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Até o momento, 20 mil entradas foram comercializadas, e a expectativa do clube é que o número dobre até o dia da partida. Nas últimas finais disputadas em casa, a média de público do Corinthians feminino foi de 42 mil torcedores.

Os bilhetes estão disponíveis exclusivamente pelo site fieltorcedor.com.br , mediante cadastro com biometria facial. Sócios-torcedores contam com descontos de acordo com o plano escolhido:

Os preços variam de R$ 20 a R$ 60. A torcida visitante também deve adquirir os ingressos pelo mesmo site, com bilhetes vendidos a R$ 40.

Aliás, no primeiro duelo da decisão, disputado na Arena Independência, em Belo Horizonte, Cabulosas e Brabas empataram por 2 a 2. Assim, como o placar está igual, o time que vencer no tempo regulamentar no domingo será campeão. Em caso de novo empate, a decisão ficará para os pênaltis.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 11/09/2025 14:31
