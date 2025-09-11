Palmeiras treina com elenco completo e se prepara para duelo contra o Inter

O Palmeiras realizou nesta quinta-feira (11/9) um treino com elenco completo, reunindo os atletas que voltaram de convocações para seleções e se recuperaram de problemas médicos. Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Piquerez, Sosa, Flaco López e Andreas Pereira retornaram após a Data Fifa, enquanto Raphael Veiga e Mauricio voltaram aos trabalhos após problemas físicos. O único desfalque no departamento médico é Paulinho, com previsão de retorno apenas em 2026.

O Verdão se prepara para enfrentar o Internacional, no sábado (13/9), às 18h30, no Allianz Parque, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida pode marcar a estreia de Andreas Pereira com a camisa alviverde, embora ele ainda seja dúvida para o time titular.

A atividade desta quinta-feira começou com ativação no centro de excelência e aquecimento. Depois, um treino técnico de 11 contra 11 em espaço reduzido, com foco em posicionamentos e movimentações específicas. Por fim, os jogadores trabalharam construções de jogadas, finalizações e transições ofensivas e defensivas.

Assim, com o elenco praticamente completo e sem suspensões, Abel Ferreira deve escalar a equipe com: Weverton; Khellven (Giay), Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Com 43 pontos em 20 jogos, o Palmeiras ocupa a terceira posição na tabela do Brasileirão, quatro atrás do líder Flamengo, que ainda tem um jogo a mais. Assim, segue sua perseguição pelo primeiro lugar da tabela.

