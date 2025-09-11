Torcida do Botafogo prepara festa para jogo decisivo da Copa do Brasil

InícioEsportes
A torcida do Botafogo prepara uma grande festa para o clássico decisivo desta quinta-feira (11) contra o Vasco, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida foi empate por 1 a 1, em São Januário, e quem vencer estará na próxima fase.

Para começar, haverá Rua de Fogo para receber o ônibus da delegação alvinegra. A concentração, portanto, no final do Viaduto Jornalista Armando Nogueira, na Rua das Oficinas Jornalista Luiz Mendes, às 18h30.

Dentro do estádio, o “Movimento Ninguém Ama Como A Gente” e as torcidas organizadas prepararam uma festa com papel higiênico no setor Leste Superior. Além disso, haverá faixas, bandeiras e fumaça. O famoso “show pirotécnico do Estádio Nilton Santos” terá muitos fogos de artifício na entrada dos times em campo. Diferente do habitual, não haverá mosaico. A ideia desta vez é resgatar a tradição “torcida das bandeiras”.

O Botafogo, aliás, também vai oferecer o Pagode do Caramelo no setor Leste Inferior, no pré-jogo e no intervalo, e outras atrações, como ativações com a patrocinadora VBet, pintura facial e foto instantânea nos setores Leste Inferior e Oeste Inferior.

Botafogo e Vasco duelam por vaga na semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida terminou em empate por 1 a 1, ou seja, quem vencer o jogo desta quinta fica com a classificação. Quem vencer, vai enfrentar o Fluminnese na próxima fase.

