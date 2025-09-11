Relacionados do Vasco: Diniz perde um titular, mas ganha reforços na Copa do Brasil

O Vasco terá cinco mudanças na lista de relacionados para enfrentar o Botafogo, nesta quinta-feira (11), pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Entram Robert Renan, Tchê Tchê, Mateus Carvalho, Paulinho e Matheus França.
Os cinco ficaram de fora no primeiro jogo, empate em São Januário, por 1 a 1. Robert Renan e Matheus França tinham acabado de chegar ao Vasco, enquanto Tchê Tchê, Mateus Carvalho e Paulinho estavam em tratamento no departamento médico.
Eles entram nas vagas de Bruno André e Paulo Ricardo (ambos fora por opção); Jair e Thiago Mendes (lesionados); e Alex Teixeira (rescindiu o contrato). A informação sobre a lista de relacionados foi divulgada primeiro pelo “Atenção, Vascaínos” e confirmada pelo Jogada10.
Dos que ficaram de fora, apenas Jair foi titular. Ele dá lugar a Tchê Tchê, recuperado de um edema muscular na coxa esquerda. A provável escalação do Vasco tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.
Confira os relacionados
Goleiros: Léo Jardim, Daniel Fuzato e Pablo;
Laterais: Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Lucas Piton e Victor Luís;
Zagueiros: Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Robert Renan;
Meio-campistas: Barros, Tchê Tchê, Mateus Carvalho, Paulinho, Coutinho, Estrella e Garré;
Atacantes: Vegetti, Rayan, Nuno Moreira, David, Andrés Gomes e Matheus França.
