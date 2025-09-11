Promessa do Flamengo vive expectativa de ser relacionado

Ryan Roberto tem treinado com o time profissional e vive a expectativa de ser relacionado - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Promessa do Flamengo, o atacante Ryan Roberto vive a expectativa de ser relacionado pelo técnico Filipe Luís pela primeira vez. Afinal, o jovem, de 17 anos, treinou com o profissional durante a Data Fifa e pode aparecer na lista para o jogo contra o Juventude, domingo (14), no Alfredo Jaconi.

O técnico Filipe Luís costuma dar espaços para os jovens nos treinos. Afinal, nomes como o lateral-direito Daniel Sales e o volante Pablo Lúcio também se juntaram ao grupo nesta semana, de acordo com o “ge”. Aliás, ambos já foram relacionados nesta temporada. Assim, Ryan Roberto vive a mesma expectativa.

Em 2025, Ryan Roberto marcou 21 gols em 39 jogos na base do Flamengo. O atacante marcou 20 dos 21 gols em 32 jogos na categoria sub-17, além de um em sete partidas no sub-20. O jovem é uma das principais promessas da base rubro-negra. O clube, aliás, o blindou na última janela de transferências. Ajax, da Holanda, e Barcelona, da Espanha, já fizeram sondagens.

Natural de São Paulo, Ryan Roberto estava na base do Athletico-PR. O jovem chegou ao Flamengo em definitivo em 2023. Na ocasião, cada clube ficou com 50% dos direitos. Contudo, o Rubro-Negro possui uma opção de compra no contrato que permite adquirir mais 20% por R$ 1,5 milhão, mas ainda não exerceu. Em junho, os paranaenses tentaram o comprar de volta, mas o clube carioca rejeitou.

