Rüdiger se desentende com Vini Jr em treino do Real Madrid

Antonio Rüdiger e Vini Jr protagonizaram uma cena de tensão em um dos treinos do Real Madrid - (crédito: Foto: Divulgação)

Gerenciar um elenco cheio de estrelas nunca é tarefa fácil e o técnico Xabi Alonso precisou lidar com isso nos últimos dias no Real Madrid. Segundo a imprensa espanhola, Antonio Rüdiger e Vini Jr protagonizaram uma cena de tensão em um dos treinos da equipe.

LEIA MAIS: Luis Enrique passa por cirurgia após acidente de bicicleta

O desentendimento começou após uma entrada dura do zagueiro alemão sobre o atacante brasileiro. A jogada acabou gerando discussão, troca de empurrões e clima pesado no grupo.

Dessa maneira, o técnico Xabi Alonso não deixou a situação se prolongar. Para evitar que o episódio ganhasse proporções maiores, mandou Rüdiger para casa imediatamente. O defensor precisou se acalmar e, mais tarde, pediu desculpas ao elenco, especialmente à Vini Jr.

Rüdiger tem futuro indefinido no Real Madrid

A turbulência chega em um momento em que a permanência de Rüdiger no clube já é colocada em dúvida. O contrato do zagueiro vai até junho de 2026, mas a diretoria não planeja renová-lo e trabalha em uma reformulação no setor defensivo.

Além disso, o jogador também vive fase conturbada na seleção alemã, onde foi apontado como culpado na derrota para a Eslováquia, em Bratislava. Dessa forma, a soma dos problemas tem levantado questionamentos sobre seu rendimento recente e alimentado rumores de uma possível saída.

Rüdiger chegou ao Real em 2022, após passagens por Stuttgart, Roma e Chelsea — clube no qual viveu seus melhores anos, conquistando títulos como Champions, Mundial de Clubes, Supercopa da Uefa, Liga Europa e Copa da Inglaterra. Além disso, em Madri, também levantou troféus importantes, entre eles a Champions, LaLiga, Copa do Rei, Supercopa da Espanha e duas Supercopas da Uefa.

Pelo clube merengue, soma 157 partidas, sete gols e quatro assistências. Por fim, diante da falta de perspectiva de renovação, o alemão começa a avaliar ofertas e pode estar de saída muito em breve.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.