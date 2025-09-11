Corinthians fecha semestre com déficit de R$ 60 milhões

O Corinthians encerrou o primeiro semestre de 2025 com um resultado preocupante em suas finanças. O clube registrou déficit de R$ 60,227 milhões entre janeiro e junho, período marcado pela saída conturbada do ex-presidente Augusto Melo e pela ascensão de Osmar Stabile, que assumiu a presidência de forma definitiva em agosto.

As contas apresentadas mostram que as despesas líquidas chegaram a R$ 424,872 milhões, número 29% maior que os R$ 329,315 milhões previstos no orçamento elaborado ainda pela antiga gestão. A maior discrepância veio dos gastos com pessoal: R$ 298,615 milhões, valor 36% acima do estimado. Nessa rubrica estão incluídos salários, direitos de imagem, encargos trabalhistas e benefícios a jogadores e funcionários.

Do lado das receitas, o clube arrecadou R$ 380,031 milhões, muito próximo do que estava projetado (R$ 381,284 milhões). Na prática, isso gerou um superávit operacional de R$ 28,817 milhões. No entanto, os custos financeiros, principalmente relacionados ao pesado endividamento, acabaram revertendo o resultado para o vermelho.

Dívida segue trajetória ascendente no Corinthians

O passivo alvinegro continua em trajetória de crescimento. Considerando apenas dívidas operacionais e tributárias, o valor chega a R$ 1,948 bilhão. Quando somado ao financiamento da Neo Química Arena, que ainda representa R$ 675,2 milhões, o montante total alcança R$ 2,623 bilhões.

Para efeito de comparação, em 2023, a dívida do clube era de R$ 1,9 bilhão. No fim de 2024, já havia saltado para R$ 2,5 bilhões, e agora, apenas seis meses depois, registra novo recorde.

Turbulência política atrasou números

Aliás, a divulgação dos balancetes só ocorreu nesta semana, após atrasos motivados por disputas internas. O Conselho de Orientação (Cori) inicialmente contestou os números enviados pela gestão de Augusto Melo referentes ao primeiro bimestre. Em seguida, a crise política culminou no impeachment do então presidente em maio.

Com a revisão concluída e já sob responsabilidade de Stabile, os documentos foram enfim apresentados aos conselheiros, acompanhados de uma proposta de revisão orçamentária para 2025. O clube, porém, ainda não divulgou publicamente o novo orçamento.

