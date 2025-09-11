São Paulo prepara renovação de contrato com Ryan Francisco

O São Paulo deve anunciar nos próximos dias a renovação de contrato do atacante Ryan Francisco, de 18 anos. O jogador é considerado uma das principais promessas de Cotia. O novo vínculo vai até dezembro de 2029, ampliando em um ano o atual contrato, que venceria no fim de 2028.

As conversas pela extensão começaram no meio do ano, mas chegaram a uma conclusão um dia após a lesão sofrida pelo jovem no CT da Barra Funda, em 15 de julho. Mesmo diante do problema físico, a diretoria manteve as bases da negociação, entendendo que Ryan é um ativo importante para o futuro do clube.

O atacante passou por cirurgia no hospital Albert Einstein em 30 de julho, para reparar a ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho esquerdo. O tempo de recuperação estimado é de oito a nove meses. Assim, ele só deve voltar a atuar no primeiro semestre de 2026.

Artilheiro e eleito melhor jogador da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, com 10 gols marcados, Ryan ganhou espaço no elenco profissional ainda no início do ano. Pelo time principal, disputou 16 jogos e balançou as redes três vezes antes da lesão.

O jovem fez parte da geração campeã da Copinha ao lado de Matheus Alves e Lucas Ferreira, que acabaram sendo negociados com o futebol europeu recentemente. A expectativa no Morumbis é de que Ryan siga o mesmo caminho no futuro, mas primeiro com papel de destaque no time profissional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.