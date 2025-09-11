InícioEsportes
Cruzeiro pode apostar em dupla no ataque para conquistar título inédito no Brasileirão Feminino - (crédito: Gustavo Martins / Cruzeiro)
Cruzeiro pode apostar na dupla de ataque para conseguir o título inédito do Brasileirão Feminino no próximo domingo (14). A equipe enfrenta o Corinthians, pelo segundo jogo da decisão, na Neo Química Arena, às 10h30.

Leticia Ferreira e Byanca Brasil são referências no ataque das Cabulosas. Aliás, na partida contra o Palmeiras, a dupla foi responsável pelo início da reação das Cabulosas. Byanca deu assistência para camisa 9 balançar as redes e iniciar a virada histórica – com classificação inédita para a final da competição.

No entanto, Leticia acabou ficando no banco no primeiro duelo da final, no Independência. A opção foi do técnico Jonas Urias, que justificou após o confronto.

“Eu tenho o privilégio de ter duas atacantes muito boas, que é Leticia e Byanca Brasil, mas na fase defensiva de ambas, quando elas estão juntas, deixa a desejar. E elas sabem disso, trabalhamos isso. E hoje não poderíamos ter esse luxo. Precisávamos de duas jogadoras que pudessem contribuir mais defensivamente, por isso Marília e Vanessa na frente”, explicou.

Porém, em busca de uma vitória contra o Corinthians, na Neo Química Arena, para conquistar o primeiro título do Cruzeiro, o treinador pode optar por uma estratégia diferente e apostar na dupla do ataque. No jogo de ida, a partida terminou em 2 a 2. Dessa forma, quem vencer em São Paulo conquista o título. Por outro lado, um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

    11/09/2025 16:12
