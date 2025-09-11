Donnarumma é apresentado oficialmente no Manchester City

Gianluigi Donnarumma vai usar a camisa 25 no Manchester City - (crédito: Foto: Divulgação)

Mais de uma semana após o anúncio oficial, Gianluigi Donnarumma já está em Manchester e foi apresentado nesta quinta-feira (11) como novo goleiro do Manchester City.

O italiano de 26 anos se juntou ao elenco depois da Data Fifa, período em que defendeu a seleção de seu país. Ao chegar ao clube, posou com a camisa 25 ao lado de Hugo Viana, diretor de futebol do City.

Straight out there ???????? ???? @donnarumma pic.twitter.com/uM2Gvb41M8 — Manchester City (@ManCity) September 11, 2025

Donnarumma deixou o PSG após quatro temporadas e custou 30 milhões de euros (R$ 192 milhões) ao Manchester City. Ele assinou contrato até junho de 2030.

