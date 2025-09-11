Inter anuncia saída de Valencia, que não se despede dos companheiros

O Inter anunciou nesta quinta-feira (11) a saída do equatoriano Enner Valencia. Em comunicado, o Colorado confirmou a antecipação do fim do vínculo com o centroavante, que está perto de ser anunciado pelo Pachuca, do México. O jogador nem sequer se despediu do elenco, afinal não retornou a Porto Alegre após os jogos da seleção de seu país durante a Data Fifa.
Na última terça, Valencia marcou o gol da vitória do Equador na vitória por 1 a 0 sobre a Argentina e não retornou ao Brasil. Na quarta, chegou a um acordo com para rescindir seu contrato com o Inter. Dessa maneira, viajou de seu país direto para o México.
Aliás, Valencia tinha contrato com o Inter até junho de 2026. Com o fim do compromisso, o Colorado deixa de pagar cerca de 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) ao centroavante. Apesar de a transferência ter sido fechada sem custos, os gaúchos manterão 50% dos direitos econômicos do jogador, de 35 anos.
O atleta chegou ao Inter em meados de 2023, com status de contratação de impacto. Dessa maneira, disputou 101 partidas e marcou 31 gols, conquistando o Campeonato Gaúcho deste ano. Agora, retorna ao futebol mexicano após cinco anos, quando atuou pelo Tigres. Em 2013/14, jogou no próprio Pachuca.
Confira o comunicado oficial do Inter:
“O Sport Club Internacional informa o acerto para o término antecipado do vínculo com o atacante Enner Valencia. Contratado em 2023, o atleta disputou 101 partidas, marcou 31 gols e contribuiu com 6 assistências vestindo a camisa colorada.
O jogador seguirá sua carreira no Club de Fútbol Pachuca, do México. O Internacional permanecerá com percentual econômico sobre o atleta.
Peça importante na conquista do Campeonato Gaúcho de 2025, o Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira”.
