Jogador da NFL confirma comemoração com música de Lucas Paquetá; veja

Jogadinha do Paquetá! O jogador da NFL, JuJu Smith-Schuster fez uma publicação que “confirma” a comemoração dos jogadores no touchdown de Travis Kelce, noivo de Taylor Swift, na derrota do Cheifs para o Los Angeles Chargers, por 27 a 21, foi com a dança tradicional do brasileiro Lucas Paquetá. A partida foi realizada na última semana, na Neo Química Arena, em São Paulo.

A comemoração do jogador do West Ham, ficou famosa quando ele ainda atuava pelo Flamengo. Assim, ao comemorar um gol, Paquetá optava pela dança – sempre ‘jogando o ombro’ como parte da coreografia.

Dessa forma, o meia brasileiro acabou ganhando uma música, no ritmo de funk, que canta sobre a balançada de ombro dele. Jogadinha do Paquetá faz referência ao movimento de mexer os ombros e fazer um passinho com os pés.

O atleta da NFL, portanto, mostrou o seu gingado nas redes sociais com a música brasileira. Ele estava presente na comemoração de Travis Kelce, o que mostra que a comemoração teve a referência brasileira. Ou seja, a dupla preparou a comemoração especial para uma partida no Brasil.

@juju Channeling my Inner Brazil Dance Moves ???????? #brazil #dance #paqueta ? som original – geglobo

Até o momento, a publicação conta com mais de 314 mil visualizações, com 38 mil curtidas e 400 comentários.

NFL no Brasil

Essa foi a segunda partida da NFL em São Paulo. Assim, após o sucesso da primeira, em 2024, a Neo Química Arena abriu suas portas para vitória do Los Angeles Chargers sobre o Kansas City Chiefs, por 27 a 21, pelo início da temporada 2025 da NFL. O triunfo ocorreu diante de 47.800 torcedores, que por pouco não bateram o recorde histórico do estádio na final do Paulistão deste ano, com 48.196 pagantes.

Para viabilizar a realização do evento, os organizadores realizaram ajustes na infraestrutura do estádio. Arquibancadas móveis foram instaladas no setor Leste para adição de cerca de 1.500 assentos. Em contrapartida, a exigência padrão NFL impôs a retirada de outros 1.600 lugares do setor Norte, com a instalação de estruturas temporárias.

O Travis Kelce meteu o PASSINHO DO PAQUETÁ na comemoração.. ???? pic.twitter.com/MGLvsEiFrH — DataFut (@DataFutebol) September 6, 2025

