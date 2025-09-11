Benfica x Santa Clara: onde assistir, escalações e arbitragem

Benfica e Santa Clara retornam ao Campeonato Português nesta sexta-feira (12) após a pausa para a Data Fifa. As equipes se enfrentam às 16h15 (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 5ª rodada da liga portuguesa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Benfica

O Benfica chega em grande fase para o jogo desta sexta-feira e defende uma invencibilidade que já dura nove partidas. Os Encarnados, com 100% de aproveitamento, estão na 4ª posição do Campeonato Português, atrás de Porto, Famalicão e Sporting, mas com um jogo a menos do que os adversários.

Contudo, a expectativa é que o técnico Bruno Lage faça algumas alterações na equipe. A ideia é preservar alguns atletas que defenderam suas respectivas seleções na Data Fifa. Assim, o capitão argentino Otamendi, de 37 anos, pode ser poupado. Richard Ríos, ex-Palmeiras, é tratado como dúvida enquanto sua condição física segue sendo avaliada pela comissão técnica, mas deve ir a campo nesta sexta-feira.

Além disso, a baixa confirmada no Benfica fica por conta de Dedic, suspenso. Dessa maneira, António Silva deve atuar na lateral-direita.

Como chega o Santa Clara

Por outro lado, o Santa Clara aposta em vários jogadores brasileiros para seguir na elite do futebol em Portugal. O time vem de uma vitória sobre o Estoril após um início ruim no Campeonato Português e vai tentar surpreender para arrancar pontos do Benfica em pleno Estádio da Luz.

Após quatro rodadas no Campeonato Português, o Santa Clara ocupa a 10ª posição, com quatro pontos.

BENFICA X SANTA CLARA

5ª rodada do Campeonato Português

Data-Hora: sexta-feira, 12/09/2025, às 16h15 (de Brasília).

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR).

BENFICA: Soares, Leandro Santos, Araújo, António Silva, Dahl; Richard Ríos, Barrenechea, Barreiro; Aursnes, Schjelderup, Ivanovic. Técnico: Bruno Lage.

SANTA CLARA: Gabriel Batista; Sidney Lima, Frederico Venancio e Matheus Pereira; Lucas Soares, Pedro Ferreira, Serginho, MT e Victor; Gabriel Silva e Vinícius Lopes. Técnico: Vasco Matos.

Árbitro: João Pinheiro (POR).

Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR).

VAR: Ricardo Moreira (POR).

