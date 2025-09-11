Tapia e Ferraresi voltam a treinar no São Paulo; Oscar iniciará transição física

O São Paulo contou com os retornos de Tapia e Ferraresi no treinamento desta quinta-feira (11), no CT da Barra Funda. Eles estavam a serviço de Chile e Venezuela, respectivamente, para a disputa das duas últimas rodadas das Eliminatórias para Copa do Mundo. Dessa maneira, a dupla foi reintegrada pelo técnico Hernán Crespo aos trabalhos com o restante do elenco.

Já o volante Bobadilla deve voltar a treinar nesta sexta-feira (12), após defender o Paraguai durante a Data Fifa. Contudo, ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Botafogo, no domingo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis. Crespo também não contará com Luciano, desfalque pelo mesmo motivo.

Nas atividades desta quinta-feira, Crespo dividiu o grupo tricolor em duas equipes, que fizeram o mesmo cronograma: aquecimento no gramado, trabalho tático posicional sem adversário e coletivo contra jovens da base.

O treino também teve a presença do zagueiro Arboleda e do volante Marcos Antônio, recuperados de lesões musculares. Eles participaram novamente de todas as atividades com os companheiros.

Crespo observa evolução de Oscar no treino do São Paulo

Mais uma vez, Crespo pôde observar a evolução clínica de Oscar, que pela primeira vez participou de atividades de finalizações, em trabalho orientado pelos fisioterapeutas.

Dessa maneira, o experiente meia foi liberado para iniciar os trabalhos com a preparação física. Nesta sexta, Oscar iniciará a transição, última fase antes da volta aos treinos sem restrições. O jogador segue em recuperação de fratura de três vértebras lombares e pode pintar no São Paulo no jogo de volta contra a LDU, no dia 25 de setembro.

Lucas, André Silva e Luiz Gustavo no DM

Por outro lado, o meia-atacante Lucas Moura (retirada de fibrose do joelho direito por artroscopia) e o atacante André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito) seguem no REFFIS Plus realizando exercícios de fortalecimento muscular. Já Luiz Gustavo mantém protocolo médico após tromboembolismo pulmonar e tem acompanhado os companheiros em todos os trabalhos sem disputas físicas e risco de choques, além dos exercícios aeróbicos e de força.



