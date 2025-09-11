Coritiba x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

O duelo entre os líderes promete agitar a disputa pelo título da Série B do Brasileirão. Afinal, o líder Coritiba recebe o vice-líder Goiás, nesta sexta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 26ª rodada. Dessa forma, para o Coxa vale se isolar em relação ao rival direto na briga pelo caneco, enquanto para o Esmeraldino vale embolar a disputa.

Apesar de líderes, tanto Coritiba, quanto Goiás, vivem momento de instabilidade na temporada. Afinal, durante a Data Fifa, ambos venceram apenas uma de três partidas disputadas. O Coxa teve um desempenho um pouco melhor, com uma vitória, um empate e uma derrota. Já o Esmeraldino, contudo, venceu uma e perdeu duas. Assim, viu a distância aumentar um pouco.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming).

Como chega o Coritiba

Líder da Série B, o Coritiba voltou a vencer na rodada anterior após dois tropeços seguidos. Dessa forma, busca manter o embalo dentro de casa e com o apoio da torcida no duelo direto pelo título da Série B. Apesar de jogar no Couto Pereira, o desempenho com mando de campo ainda precisa melhorar. Afinal, o Coxa é apenas o oitavo melhor mandante do campeonato.

Como chega o Goiás

Vice-líder da Série B, o Goiás tem uma chance de ouro de assumir a liderança. Contudo, precisa superar um momento instável, assim como o rival direto na briga pelo título vive. Afinal, perdeu os últimos dois jogos e venceu apenas duas das últimas oito partidas, incluindo quatro derrotas. Portanto, para seguir na disputa pelo caneco, o Esmeraldino precisa reverter o momento ruim.

CORITIBA X GOIÁS

Série B do Brasileirão – 26ª rodada

Data e horário: 12/09/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

CORITIBA: Pedro Morisco; João Almeida, Coser, Maicon e Zeca; Wallisson, Clayson, Vini Paulista, Josué e Ronier; Rodrigo Rodrigues. Técnico: Mozart Santos

GOIÁS: Tadeu; Moraes, Lucas Ribeiro, Messias e Caito; Rdrogio Andrade, Gonzalo Freitas e Juninho; Pedro Junqueira, Wellington Rato e Anselmo Ramon. Técnico: Vagner Mancini

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Farinha (RJ) e Joverton Wesley de Sousa (RO)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (RJ)

