Tensão entre Gavi e Fermín López liga sinal de alerta no Barcelona

Companheiros precisaram intervir para evitar que a situação entre Gavi e Fermín López saísse do controle - (crédito: Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images)

Nos últimos meses, a amizade entre Gavi e Fermín López, dois talentos revelados pela base do Barcelona, passou a ser colocada em dúvida. Companheiros próximos dentro e fora de campo, os jovens viveram situações em agosto que levantaram questionamentos sobre a relação entre eles e até sobre o clima no vestiário do clube.

De acordo com o jornal espanhol ‘AS’, o primeiro atrito aconteceu durante a pré-temporada, na Coreia do Sul. Em um treino, Gavi dividiu uma bola com Fermín e os dois se chocaram com força. O meia acabou levando a pior, precisou de ajuda para se levantar e só depois conseguiu seguir a atividade. O episódio parecia isolado, mas dias depois, já em Barcelona, houve nova tensão.

Em outra sessão de treinos, uma jogada terminou em discussão e troca de palavras mais duras. Os companheiros precisaram intervir para evitar que a situação saísse do controle. Assim, o caso ligou o sinal de alerta na comissão técnica, que passou a temer que a competitividade em campo virasse problema fora dele.

Hansi Flick, atento ao risco, chamou os dois para conversar e acalmar os ânimos. Além disso, a chegada de Thiago Alcântara ao elenco também foi vista como um reforço estratégico, trazendo experiência e liderança para orientar os mais jovens.

Fermín chegou até a avaliar uma mudança para o Chelsea, mas acabou ficando após ouvir do treinador palavras de confiança. Gavi, por sua vez, segue concentrado na recuperação da lesão no joelho direito, que pode exigir uma artroscopia.

Apesar da repercussão, jogadores e clube tratam o episódio de tensão como página virada.

