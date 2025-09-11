Médico revela que Thiago Silva foi essencial para salvar a vida de atacante; entenda

Herói da classificação do Fluminense às semifinais da Copa do Brasil, no Maracanã, Thiago Silva mostra que está em plena forma e deixou claro que ainda não fechou as portas para a seleção. Além disso, nesta quinta-feira (11), o médico Rodolfo Tavana, figura histórica do Milan, revelou que o zagueiro teve um ato heroico quando defendeu as cores do time rossonero. Afinal, o defensor foi crucial para salvar a vida de Cassano, companheiro de equipe.

Nesse sentido, em entrevista à Gazzetta dello Sport, o profissional explicou que o defensor identificou um comportamento estranho do companheiro no desembarque em Milão. Algo que ocorreu logo após o triunfo por 3 a 2 sobre a Roma no dia 29 de outubro de 2011.

“Após o desembarque em Malpensa (aeroporto de Milão), voltando de uma viagem a Roma, Thiago Silva veio até mim e disse: “Doutor, o Cassano não está bem, está confuso”. O Dr. Mazzoni e eu o encontramos no estacionamento. Ele queria ir para casa de carro. Fizemos alguns exames neurológicos básicos, e algo não estava certo. Eu disse a ele: “Pode ir, mas o Dr. Mazzoni dirigirá seu carro e o levará ao hospital”, disse à Gazzetta dello Sport.

Observação e problema neurológico

Cinco dias depois, Cassano passou por cirurgia que salvou sua vida e o permitiu atuar até o ano de 2017. A observação do capitão do Fluminense ajudou que os médicos identificassem um acidente isquêmico sofrido pelo atleta.

“Não sabíamos o que era, poderia ter sido isquemia, tivemos que acelerar o processo para minimizar qualquer dano. Mazzoni ficou no quarto para dormir com ele, não deve ter sido uma noite fácil. Os exames determinaram que era um problema neurológico com origem no coração. Cassano passou por uma cirurgia, e o problema foi resolvido, ele recuperou a forma física para competir. Cassano me agradeceu à sua maneira: “No estacionamento, sua autoridade me obrigou a obedecer”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.