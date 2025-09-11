Briga de torcidas deixa dois baleados antes de Botafogo x Vasco

Cenas lamentáveis em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio de Janeiro, horas antes de a bola rolar para Botafogo x Vasco, no Nilton Santos, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (11/9). Dois vascaínos foram baleados durante briga de torcidas que ocorreram na região a algumas horas do duelo. A partida começa às 21h30 (de Brasília) e vale vaga na semifinal da Copa do Brasil.

De acordo com informações do “ge”, a Polícia Militar confirmou que os homens deram entrada no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Não se sabe, porém, o estado das vítimas. Um dos torcedores, de acordo com vídeos que circulam a internet, levou um tiro no pé. Ele estava trajado com o uniforme da Força Jovem Vasco, principal torcida organizada do Gigante da Colina. Após ser alvejado, entrou em uma mercearia para buscar ajuda.

LEIA MAIS: Freguesia? Vasco e Diniz possuem retrospectos diferentes diante do Botafogo

Os vídeos, aliás, mostram cenas de guerra, com tiros, fogos, correria e gritaria. Uma das brigas se deu do lado de fora da estação de trem, com veículos entrando na contramão para fugir da confusão. Ainda não há confirmação sobre qual eram as torcidas brigando com a FJV, que tem parceria com a TJB (Torcida Jovem Botafogo). Ambas, afinal, são rivais da FJB (Fúria Jovem Botafogo).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.