Com edema na coxa, Depay vira desfalque no Corinthians contra o Fluminense

Após atuar na classificação do Corinthians às semifinais da Copa do Brasil, o atacante Memphis Depay teve uma um edema no músculo posterior da coxa direita constatado. Nesse sentido, o holandês desfalca a equipe paulista no próximo sábado (13), que enfrenta o Fluminense, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Afinal, o jogador realizou, nesta quinta-feira (11), realizou exame de imagem e já iniciou tratamento com fisioterapeutas do clube. Vale destacar que o atleta se queixou de dores no fim do primeiro tempo da partida contra o Athletico-PR e pediu substituição.

Antes desse jogo da Copa do Brasil, o jogador esteve na Data Fifa em atividade com a seleção da Holanda. Ele esteve em campo, quando se tornou o maior artilheiro da história da Laranja Mecânica, com 52 gols. Além disso, encarou uma viagem da Europa até o Brasil na segunda-feira (8) e participou do treino da última terça (9).

Por outro lado, o volante Raniele iniciou período de transição física e se aproximou de retorno à equipe. A delegação se reapresenta e encerra a preparação para enfrentar o Tricolor. Na parte da tarde, viaja para o Rio de Janeiro.

Por fim, o atacante holandês publicou um texto nas redes sociais, nesta quinta-feira (11), em que celebra o primeiro ano com a camisa do Timão. Na publicação, ele mostrou imagens de seus momentos no clube paulista e fez questão de destacar o apoio da torcida nas partidas ao longo desta temporada.

