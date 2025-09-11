Líder da melhor defesa, Maicon projeta duelo do Coritiba: “Encaramos como uma final”

O 'God of Zaga', como é conhecido, só pensa na partida desta sexta-feira (12) - (crédito: Foto: Matheus Meneses)

O zagueiro Maicon, do Coritiba, definiu o próximo jogo do time como uma “final”. A equipe, que lidera a Série B, enfrenta o vice-líder Goiás. A partida ocorre nesta sexta-feira (12), às 21h30, no estádio Couto Pereira. O defensor, que é um dos pilares da melhor defesa da competição, convocou a torcida. Ele, inclusive, revelou que espera a vitória como um presente de aniversário.

O elenco do time paranaense, de fato, está totalmente focado no confronto. Maicon revelou que a preparação para o duelo começou logo após a última rodada.

“Semana importante, de muito trabalho. Logo que acabou o jogo contra a Ferroviária, já falamos dessa partida, e o quanto ela será fundamental para as nossas pretensões na competição”, declarou o zagueiro.

A presença do zagueiro em campo, aliás, tem um impacto direto nos números. A média de gols sofridos do Coritiba, que é a melhor da Série B, cai pela metade com ele. Além disso, o defensor está invicto jogando no Couto Pereira. Em nove jogos em casa nesta temporada, foram cinco vitórias e quatro empates.

Maicon convoca a torcida

O experiente jogador também fez questão de convocar a torcida para o grande jogo. Ele sabe que o apoio vindo das arquibancadas será um fator fundamental.

“Claro que (…) todos os jogos são importantes, mas alguns são mais especiais. Estamos encarando esse confronto contra o Goiás como uma final. Será um jogo duro e por isso que novamente convocamos os nossos torcedores”, analisou Maicon.

A vitória no confronto direto, contudo, tem um motivo a mais para o zagueiro. O camisa 3 do time completará 37 anos no próximo domingo (14). Ele, então, espera poder comemorar a data com um grande resultado em campo.

“Claro que completar mais um ano de vida somando mais três pontos é muito melhor. Espero que a gente conquiste a vitória e seja um presente de aniversário antecipado”, finalizou.

A partida, por fim, coloca frente a frente os dois melhores times da competição. O Coritiba lidera com 46 pontos, seguido pelo Goiás, com 44. As duas equipes também são as que mais venceram no campeonato, com 13 vitórias cada. O duelo, portanto, promete ser um dos mais importantes de toda a Série B até aqui.

