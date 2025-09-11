Thiago Almada sofre lesão e desfalca o Atlético de Madrid na estreia pela Champions

Thiago Almada em ação com a camisa do Atlético de Madrid na temporada 2025/26 - (crédito: Foto: Denis Doyle/Getty Images)

O Atlético de Madrid terá um problema importante para a estreia na Champions League 2025/26. Afinal, Thiago Almada, ex-Botafogo, sofreu uma lesão muscular na perna direita e estará de fora do duelo com o Liverpool, no Anfield, na quarta-feira (17), às 16h (de Brasília). Além disso, o argentino também não estará presente na partida contra o Villarreal, sábado (13), pela La Liga.

“O camisa 11 passará por sessões de fisioterapia e trabalho de reabilitação na academia, e a evolução da lesão determinará seu retorno às competições”, informou o clube ‘rojiblanco’ no comunicado oficial.

Dessa forma, o jogador se contundiu pela seleção da Argentina. O meio-campista foi titular na partida contra a Venezuela, mas deixou o campo na reta final sentindo dores na região.

Por causa deste problema físico, Almada ficou de fora na última rodada das Eliminatórias da Copa, contra o Equador. Em campo, a seleção albiceleste perdeu por 1 a 0, em Guayaquil, com tento de Enner Valencia.

Por fim, o meia, que conquistou o tricampeonato mundial pela Albiceleste na Copa do Catar em 2022, integra o elenco dos Colchoneros ao lado de outros compatriotas. Entre eles, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Julián Álvarez e Juan Musso.

