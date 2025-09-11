Hulk é sincero após eliminação do Atlético: “Foi merecido”

O atacante Hulk reconheceu a superioridade do rival após a eliminação do Atlético da Copa do Brasil. A equipe perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, nesta quinta-feira (11), no Mineirão. Após a partida, o ídolo do time lamentou o resultado. Ele, contudo, admitiu que a classificação do adversário foi “merecida” mas demonstrou otimismo com o futuro do time.

A análise do camisa 7, de fato, foi bastante sincera e direta. Ele admitiu o peso da derrota, principalmente por ser contra o maior rival do clube.

“É claro que quando se é desclassificado numa competição tão importante é pesado, principalmente contra o nosso maior rival”, iniciou Hulk. “Acho que eles foram melhores que a gente, no contexto geral. Merecido”, completou o atacante.

O jogador, inclusive, revelou uma marca pessoal negativa no clássico. Esta foi a primeira vez que ele perdeu um confronto de mata-mata para o Cruzeiro e ele falou sobre o assunto:

“Desde que eu cheguei aqui eu nunca perdi um mata-mata para o Cruzeiro, não tive nenhuma eliminação para o Cruzeiro. Foi a primeira vez, sempre tem a primeira vez.”

Hulk ainda tem esperança na temporada

Apesar da frustração, o atacante demonstrou otimismo com a sequência da temporada. Hulk projetou uma reação imediata no Campeonato Brasileiro. A chegada do novo técnico Jorge Sampaoli, aliás, foi citada como um fator de esperança.

“Agora tenho certeza que vamos voltar com tudo no Brasileiro e fazer um grande trabalho a partir da chegada do Sampaoli”, opinou o jogador.

O Atlético, no fim das contas, deu adeus ao sonho do tricampeonato da Copa do Brasil. O time perdeu os dois jogos das quartas de final pelo mesmo placar de 2 a 0. Hulk, que tentou liderar a reação, chegou a acertar uma bola na trave mas foi apenas um lampejo em uma noite caótica. O foco da equipe, agora, se volta para o jogo de domingo (14), contra o Santos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.