Acórdão do caso Bruno Henrique prevê pedido de internacionalização da pena

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, recebeu uma suspensão de 12 jogos do STJD por conta do envolvimento de facilitação de apostas esportivas. Entretanto, o acórdão do julgamento em primeira instância determina que a pena vale apenas para o Campeonato Brasileiro, mas há uma proposição para que ela seja levada para fora do país

A procuradoria do STJD sugeriu a internacionalização da pena baseada em artigos do Código Disciplinar da Fifa e do Regulamento Geral de Competições da CBF de 2025. Um ofício será enviado para a CBF para a extensão dos efeitos do processo junto à Fifa.

O relator do processo, Dr. Alcino Guedes, argumentou sobre a decisão. Na sua visão, a ausência da internacionalização da pena seria um “salvo-conduto” para que Bruno Henrique, ou outro condenado, atuasse fora do país.

“Não faria sentido se as punições aplicadas fossem desconsideradas fora do território nacional, como um salvo-conduto para a livre atuação dos denunciados em outro país. Em especial diante do caráter de gravidade das infrações disciplinares cometidas. Assim, em se confirmando a punição, defiro o pleito da PJD e determino, após o trânsito em julgado desta decisão, a expedição de ofício à CBF, escoltado da cópia da denúncia e da decisão firmada por este colegiado, visando a extensão dos efeitos das penas aplicadas e sua anotação junto ao cadastro dos atletas perante a Fifa”, explanou.

Bruno Henrique poderá atuar na Libertadores

Entretanto, o ofício só será enviado à CBF após o julgamento em segunda instância, que não tem data definida. O Flamengo recorreu ao Pleno do STJD e também deu entrada em um efeito suspensivo. Como o Rubro-Negro entra em campo na semana que vem pela Libertadores, contra o Estudiantes, Bruno Henrique poderá atuar. Já que o duelo se trata de uma partida internacional.

