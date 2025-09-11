Léo Jardim brilha, Vasco vence o Botafogo nos pênaltis e está na semifinal da Copa do Brasil

Em um clássico quente e bem disputado no Nilton Santos, o Vasco bateu o Botafogo nos pênaltis por 5 a 4, depois do empate por 1 a 1 no tempo normal, e garantiu a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Léo Jardim voltou a se destacar ao defender a cobrança de Alex Telles. Nuno Moreira abriu o placar em um falha do goleiro Neto, enquanto Alex Telles, de pênalti, deixou tudo igual. O Cruz-Maltino terá pela frente mais dois clássicos, já que enfrenta o Fluminense em dezembro, logo após o fim do Campeonato Brasileiro
O próximo compromisso do Alvinegro está marcado para domingo (14), às 17h30 (de Brasília), diante do São Paulo, no Morumbis. O Cruz-Maltino, por sua vez, entrará em campo no mesmo dia, porém às 20h30 (de Brasília), contra o Ceará, em São Januário, também pelo Campeonato Brasileiro.
Primeiro tempo
Com o apoio da torcida, no Nilton Santos, o Alvinegro tomou a iniciativa desde os primeiros minutos. Nesse sentido, Joaquín Corrêa tentou acionar Jeffinho, que teve a oportunidade de avançar, mas Paulo Henrique fez o corte providencial. Em seguida, Alex Telles levantou a bola na segunda trave e encontrou o zagueiro Barboza. O atleta cabeceou no canto e obrigou Léo Jardim a fazer uma grande defesa.
Ainda nos primeiros quinze minutos, o Vasco teve um problema no meio de campo, Afinal Tchê Tchê voltou a sentir uma dor muscular e não conseguiu permanecer em campo. Diante disso, o técnico Fernando Diniz colocou Mateus Carvalho. Minutos depois, Coutinho cobrou uma falta no ângulo de Neto, que resvalou na bola após o toque na trave e deu rebote. Nuno Moreira aproveitou o vacilo e abriu o placar.
Na sequência, Rayan fez uma bonita jogada por dentro e tentou a finalização, porém a bola não teve força e facilitou a defesa do arqueiro do Glorioso. Em um passe açucarado de Santi Rodríguez, Corrêa teve liberdade para avançar, invadir a área e sofrer pênalti de Léo Jardim. Alex Telles, então, fez uma cobrança perfeita, sem qualquer chance para o arqueiro cruz-maltino.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, Mateo Ponte foi até a linha de fundo e cruzou na área, mas Arthur Cabral não pegou bem na bola ao tentar um peixinho. Em outra boa chegada, Lucas Freitas perdeu o controle da bola e deixou o lateral uruguaio em condições de finalizar, mas o chute foi fraco. Assim, do outro lado, Paulo Henrique disparou pela direita e encontrou Coutinho livre na área, mas o camisa 10 bateu rasteiro para fora.
O clássico ficou aberto e com chances para ambos os lados. Tanto que o Botafogo apostou na velocidade e entrosamento para levar perigo. Em rápido contra-ataque, Arthur Cabral rolou para Savarino, que bateu para defesa de Jardim. O Alvinegro voltou a pressionar, quando Alex Telles fez o cruzamento para Barboza que cabeceou para fora.
Na reta final da partida, a questão física pesou para as duas equipes, que foram em busca da classificação na base da força. O Vasco, então, teve duas chegadas perigosas, quando Vegetti completou um cruzamento de Puma, e Rayan tentou finalizar de fora da área. Por fim, Alex Telles tentou o chuveirinho na área, mas Léo Jardim afastou de soco. Na sobra, Matheus Martins pegou mal e sem força.
Penalidades Máximas
Na marca da cal, coube a Vegetti iniciar as cobranças par o Vasco e, com tranquilidade, estufar a rede. Em seguida, Alex Telles, que marcou de pênalti no tempo normal, não foi feliz desta vez, com grande defesa de Léo Jardim. O jovem Rayan bateu com força, sem qualquer chance para Neto, que pulou para o outro lado.
Na sequência das cobranças, Marlon Freitas e Puma Rodríguez colocaram a bola no fundo das redes. Matheus Martins, por sua vez, teve tranquilidade para efetuar a cobrança e também marcar. Matheus França também converteu sua batida, enquanto Savarino deixou o Botafogo vivo na partida. Por fim, Robert Renan estufou a rede e colocou o Cruz-Maltino nas semifinais.
BOTAFOGO 1 (4) x (5) 1 VASCO
Jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 11/09/2025 (quinta-feira), às 21h30 (horário e Brasília)
Gols: Nuno Moreira 20’/1ºT (0-1); Alex Telles 42’/1ºT (1-1)
Público: 40,649 torcedores
BOTAFOGO: Neto, Mateo Ponte (Vitinho 12’/2ºT), Barboza, Pantaleão e Telles; Newton, Marlon Freitas e Santiago Rodríguez (Matheus Martins 23’/2ºT); Jeffinho (Artur 23’/2ºT) (Chris Ramos 38’/2ºT), Joaquín Correa (Savarino 12’/2ºT) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton (Puma Rodríguez – intervalo); Cauan Barros, Tchê Tchê (Mateus Carvalho 12’/2ºT) (Robert Renan 36’/2ºT) e Coutinho (Matheus França 23’/2ºT); Rayan, Nuno Moreira (David 36’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Cartões Amarelos: Fernando Diniz (VAS)
Cartões Vermelhos: –
