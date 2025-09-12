Marlon Freitas pede desculpas à torcida do Botafogo após eliminação

Capitão do Botafogo, o volante Marlon Freitas falou sobre a eliminação em casa para o Vasco nesta quinta-feira (11/9), em jogo válido pela Copa do Brasil. Pedindo desculpas ao torcedor, o camisa 17 lamentou a queda em pleno Nilton Santos e escapada de mais um título na temporada.

“Difícil. Acho que a gente merecia a classificação pelo nosso volume de jogo, pela nossa intensidade. Conseguimos colocar um ritmo muito forte durante a partida. Mas infelizmente a gente não conseguiu o objetivo. Mais uma competição que a gente deixa escapar. Como eu falei, é seguir, assumir as responsabilidades. Acho que tem muito campeonato ainda pela frente”, analisou.

Freitas seguiu, pedindo desculpas ao torcedor do Botafogo. Ele relembrou, porém, do importante jogo contra o São Paulo, no domingo (14/9), fora de casa, pelo Brasileirão.

“A gente sabe que há dificuldade, sabe que é difícil. Mas a gente precisa lutar, precisa seguir, pedir desculpa ao torcedor. A gente tentou, lutamos até o final. Vai doer, tá doendo. Mas domingo já tem um jogo difícil. E a gente precisa virar a chave mais rápido possível”, afirmou o capitão.

Botafogo ainda pode ser campeão brasileiro?

Perguntado se o título do Brasileirão ainda é uma realidade, aliás, Marlon desconversou. Afinal, o Botafogo se encontra em quinto, 12 pontos atrás do líder Flamengo – ainda que com um jogo a menos em relação ao rival.

“Jogo a jogo agora, né? Primeiro de tudo, é a gente se unir agora, continuar trabalhando, um ajudando o outro, um levantando o outro, como sempre foi, como família. Não é só ser família nas vitórias, mas também nos momentos assim de dor. A gente precisa se unir ainda mais, a gente precisa estar juntos, a parte interna, a gente sabe que o torcedor fica chateado, a gente também está chateado muito, muito. Como eu falei, está doendo muito. Por que ao meu ver, na minha análise, acho que a gente mereceu um resultado melhor”, finalizou.

