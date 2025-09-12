Apesar da eliminação, Botafogo bate recorde de público no Nilton Santos em 2025

Apesar de ter dado adeus à Copa do Brasil, o Botafogo registrou, nesta quinta-feira (11), o maior público do Nilton Santos em 2025. Afinal, 40.649 torcedores estiveram presentes para acompanhar o clássico com o Vasco pelas quartas de final da Copa do Brasil. Essa marca superou o recorde anterior, que era do duelo com a LDU, do Equador, pela Libertadores.

Diante do time equatoriano, pelas oitavas da competição continental, foram 37.131 presentes. No Clássico da Amizade, os números foram superiores, com 39.427 pagantes e uma renda de R$ 2.470.260,00.

Antes da bola rolar, a torcida fez um show pirotécnico na entrada do time em campo, com chuva de papel higiênico e muitas bandeiras. Um detalhe, porém, chamou a atenção, quando uma das bandeiras pegou fogo e gerou um pequeno incêndio, segundo o portal “ge”. Desta vez, os torcedores abriram mão do tradicional mosaico.

Dentro das quatro linhas, Nuno Moreira abriu o placar para o Vasco, quando o goleiro Neto não segurou a cobrança de falta de Coutinho e concedeu o rebote ao português. Alex Telles, por sua vez, empatou em uma cobrança de pênalti, entretanto desperdiçou sua batida na disputa final, com uma boa defesa de Léo Jardim.

Por fim, o próximo compromisso do Alvinegro está marcado para domingo (14), às 17h30 (de Brasília), diante do São Paulo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

Maiores públicos do Alvinegro no ano

1 – Botafogo 1 (4) x (5) 1 Vasco – 40.649 total

2 – Botafogo 1 x 0 LDU – 37,1631 total

3 – Botafogo 1 x 0 Universidad de Chile – 36.342 total

4 – Botafogo 0 x 2 Cruzeiro – 35.126 total

