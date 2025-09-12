Com as classificações de Vasco e Cruzeiro na noite desta quinta-feira (11), estão definidas as semifinais da Copa do Brasil. Enquanto o Cruz-Maltino levou a melhor no confronto carioca diante do Botafogo em pleno Nilton Santos, a Raposa eliminou o Atlético no grande clássico mineiro. Assim, a dupla se junta a outros dosi lcubes na luta pelo troféu da edição de 2025.

O Rio de Janeiro, aliás, já tem presença garantida na decisão do mata-mata nacional. Isso porque haverá um novo clássico , desta vez com o Fluminense em duelo frnete ao Vasco. Este, aliás, será a terceira vez que os rivais se encontram na Copa do Brasil. Até o momento, os números apontam uma classificação para cada lado.