Na outra semifinal, Corinthians e Cruzeiro medirão forças no torneio pela primeira vez desde a final de 2018, quando o Cabuloso faturou o título pela última vez. Além disso, Em um total de seis embates, os mineiros avançaram em quatro ocasiões.
A edição de 2025 da Copa do Brasil não terá um vencedor inédito, visto que os quatro clubes restantes já se sagraram campeões. Vasco e Fluminense aparecem com um título cada, enquanto o Corinthians faturou tr|ês vezes. O Cruziero, por outro lado, é o maior campeão, com seis conquistas.
Os mandos de campo dos conforntos ainda serão conhecidos por meio de sorteio na sede da CBF, ainda sem definição de data.
E as semifinais, quando ocorrerão?
Com o objetivo de antecipar o desfecho do Campeonato Brasileiro, a CBF optou por fazer mudanças nas datas das últimas duas fases da Copa do Brasil. Desse modo, os jogos ocorrerão somente em dezembro. A saber, nos dias 10 e 14. Já as finais serão logo na semana que virá na sequência: nos dias 17 e 21.
Premiação na semifinal da Copa do Brasil
O quarteto semifinalista já garantiu uma premiação extremamente relevante da CBF pelo avanço a esta fase: R$ 9,922 milhões. Quem chegar à decisão do torneio assegura ao menos R$ 33,075 milhões, valor entregue pela Confederação ao vice. Já o campeão embolsa R$ 77,175 milhões.
