Cruzeiro e Corinthians se enfrentam pela 7ª vez na Copa do Brasil; quem venceu mais?

A semifinal da Copa do Brasil terá um duelo com sabor de muita história. O confronto entre Cruzeiro e Corinthians, que vale uma vaga na grande final, será o sétimo encontro entre os clubes na competição. O duelo, um dos mais repetidos do torneio, tem uma vantagem para o time mineiro no retrospecto. A saber, a Raposa, eliminou o rival em quatro das seis oportunidades anteriores.

As duas equipes, de fato, chegam com muita moral para esta semifinal. O Cruzeiro se classificou para esta fase após eliminar o rival Atlético com duas vitórias por 2 a 0. Já o Corinthians, por sua vez, também venceu os seus dois jogos contra o Athletico Paranaense. O time paulista, portanto, avançou com um placar agregado de 3 a 0 no confronto.

Corinthians x Cruzeiro é um dos confrontos mais repetidos

O histórico de duelos entre os dois na Copa do Brasil é bastante rico. Com o encontro deste ano, o confronto se torna um dos mais jogados de toda a história do torneio. Nos seis encontros anteriores entre as equipes, o Cruzeiro leva uma pequena, mas importante, vantagem. A equipe celeste se classificou quatro vezes (1996, 1998, 2016 e 2018), contra duas do time do Corinthians (1991 e 2002).

Em 2018, inclusive, foi uma memorável final e também o mais recente duelo entre os dois. Naquela ocasião, o Cruzeiro venceu os dois jogos da grande decisão e se sagrou hexacampeão. O título, aliás, foi a última grande conquista nacional do clube mineiro. A Raposa venceu por 1 a 0 no Mineirão e por 2 a 1 na Neo Química Arena.

O novo confronto na semifinal, por fim, promete ser mais um capítulo emocionante. O Cruzeiro busca manter sua vantagem histórica e voltar a uma final após sete anos. Já o Corinthians tenta diminuir a desvantagem no confronto direto e chegar à sua segunda decisão consecutiva. A vaga, portanto, será disputada em dois jogos de alta tensão.

