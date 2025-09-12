Como Danilo pode ser importante em retorno ao time do Flamengo

O técnico Filipe Luís terá um retorno para a zaga do Flamengo diante do Juventude, em partida pelo Campeonato Brasileiro. Com Léo Ortiz suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Danilo assume a vaga naturalmente e é um dos pilares de liderança da equipe rubro-negra mesmo com poucas oportunidades dentro de campo. Aos 34 anos, o defensor já sabe os atalhos dentro de campo e pode ajudar ao clube a quebrar tabu diante dos gaúchos.

Recentemente, Danilo ficou um mês afastado para tratar uma lesão na coxa direita. Ele voltou a ser relacionado no dia 17 de agosto, quando atuou por 28 minutos na vitória sobre o Inter, pelo Brasileirão. Nas três partidas seguintes, o zagueiro não saiu do banco de reservas, mesmo com a dupla de zaga titular tendo vindo de uma sequência desgastante de jogos.

O jogador demonstra grande comprometimento, aumentando a carga de treinos, inclusive em dias de folga, o que evidencia sua determinação em ajudar a equipe. Danilo, aliás, fez sete jogos pelo Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro. Com ele em campo, o time venceu cinco jogos, empatou um e perdeu apenas um jogo.

Danilo, um dos mais experientes do Flamengo

Danilo ainda não se firmou como titular absoluto do Flamengo, muito pelo bom momento da dupla Léo Ortiz e Léo Pereira. Mas isso não faz do experiente defensor um nome menos importante do elenco. Agora, com Pereira, o jogador irá manter a mesma qualidade e tentará quebrar tabu da equipe rubro-negra, que não vence há 28 anos no Alfredo Jaconi.

O atleta chegou ao Flamengo em janeiro, após rescindir com a Juventus (ITA). Ao todo, ele soma 18 jogos, três gols e uma assistência pelo Flamengo. Apesar de não ser titular absoluto, ele reveza espaço na zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira, mesmo sofrendo com problemas físicos.

Com a experiência de Danilo, Flamengo busca encerrar uma longa jornada sem vitórias na casa do Jaconero. A última vez que venceu lá foi em 1º de outubro de 1997, quando o placar terminou 1 a 0 para o Rubro-Negro, devido a gol contra de Rodrigo Costa.

