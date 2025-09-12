InícioEsportes
Jogador do Braga é dado como ‘desaparecido’ pelas autoridades; entenda

O zagueiro sueco Gustaf Lagerbielke foi contratado pelo Braga ao Celtic, da Escócia

O zagueiro sueco Gustaf Lagerbielke foi contratado pelo Braga ao Celtic, da Escócia - (crédito: - Divulgação/Braga)
O sueco Gustaf Lagerbielke, contratado pelo Braga, de Portugal, junto ao Celtic, da Escócia, na última janela de transferências, apareceu em uma lista inusitada na Holanda: a de moradores considerados “desaparecidos” pela prefeitura de Enschede, cidade onde jogou na temporada passada pelo Twente.

O defensor de 25 anos ainda constava como residente no município, o que lhe garantia acesso a transporte e serviços de saúde. Durante uma revisão cadastral, as autoridades locais identificaram que ele, assim como outras pessoas, já não vivia mais na cidade.

A lista foi divulgada por um jornal regional antes da exclusão oficial dos registros. Em nota, a prefeitura informou que fez “uma investigação exaustiva” e concluiu não saber o paradeiro dos nomes relacionados. O município alertou que a exclusão pode afetar benefícios, pensões e assistência médica.

Lagerbielke deve voltar à Holanda em janeiro, quando o Braga enfrenta o Go Ahead Eagles pela Liga Europa. A partida pode servir também para que o jogador regularize sua situação na prefeitura de Enschede.

