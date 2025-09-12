Jogador do Braga é dado como ‘desaparecido’ pelas autoridades; entenda

O zagueiro sueco Gustaf Lagerbielke foi contratado pelo Braga ao Celtic, da Escócia - (crédito: - Divulgação/Braga)

O sueco Gustaf Lagerbielke, contratado pelo Braga, de Portugal, junto ao Celtic, da Escócia, na última janela de transferências, apareceu em uma lista inusitada na Holanda: a de moradores considerados “desaparecidos” pela prefeitura de Enschede, cidade onde jogou na temporada passada pelo Twente.

O defensor de 25 anos ainda constava como residente no município, o que lhe garantia acesso a transporte e serviços de saúde. Durante uma revisão cadastral, as autoridades locais identificaram que ele, assim como outras pessoas, já não vivia mais na cidade.

LOL! Lagerbielke spoorloos volgens gemeente Enschede ondanks ‘uitgebreid onderzoek’. ????#fctwente #enschede #COTE #scbraga #eredivisie https://t.co/WGuxeD2Oby — Twente Insite (@TwenteInsite) September 11, 2025

A lista foi divulgada por um jornal regional antes da exclusão oficial dos registros. Em nota, a prefeitura informou que fez “uma investigação exaustiva” e concluiu não saber o paradeiro dos nomes relacionados. O município alertou que a exclusão pode afetar benefícios, pensões e assistência médica.

Lagerbielke deve voltar à Holanda em janeiro, quando o Braga enfrenta o Go Ahead Eagles pela Liga Europa. A partida pode servir também para que o jogador regularize sua situação na prefeitura de Enschede.

