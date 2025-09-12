Jogador morre vítima de ataque armado dentro de hotel; entenda

O atacante Maicol Valencia, de 23 anos, morreu no mesmo dia em que foi apresentado como reforço do Exapromo Costa, da segunda divisão do Equador. O equatoriano foi uma das quatro vítimas fatais do ataque armado dentro de um hotel local, na cidade de Manta, na noite da última quarta-feira (10). Outras duas pessoas ficaram feridas.

Segundo a polícia, um grupo de criminosos vestidos com uniformes semelhantes aos da corporação entrou no local e disparou contra pessoas que estavam hospedadas. Testemunhas relataram que os agressores chegaram em uma van branca, encontrada incendiada em outro ponto da cidade pouco tempo depois.

Marcada pela presença de facções criminosas ligadas ao narcotráfico, Manta se destaca entre as áreas mais violentas do país. A cidade se tornou um dos epicentros da escalada de homicídios no Equador.

Posicionamento do clube

O Exapromo Costa confirmou que Valencia não estava entre os alvos diretos do ataque. Em nota oficial, a equipe lamentou a morte do jogador e classificou a tragédia como uma fatalidade. Outro atleta do elenco também acabou atingido pelos disparos e segue internado.

“Hoje, o destino nos tirou a sua presença da forma mais injusta. Nós, do Exapromo Costa FC, lamentamos profundamente o falecimento do nosso jogador Maicol Valencia. Nos unimos à dor de sua família, amigos e companheiros de equipe e pedimos força neste momento difícil”, escreveu o clube nas redes sociais.

Repercussão da morte do jogador

O assassinato de Valencia repercutiu em todo o país e expôs novamente os riscos enfrentados por atletas em regiões dominadas por grupos criminosos. Esse tema, aliás, tem surgido com mais frequência nas mesas de debates. O episódio destacou a insegurança em Manta, que sofre com disputas entre facções que exploram os portos estratégicos e a economia dolarizada para fortalecer atividades ilícitas.

As autoridades locais seguem investigando as circunstâncias do crime, mas ainda não confirmaram os responsáveis. O caso deve permanecer em apuração nas próximas semanas.

