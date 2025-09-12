Thaciano perde espaço e vive momento de incerteza no Santos

O ano de Thaciano no Santos está longe do esperado. Comprado junto ao Bahia por cerca de 4,5 milhões de euros (R$ 32 milhões), uma das maiores negociações da história do futebol nordestino, o meia de 30 anos não entra em campo desde o dia 19 de julho, na derrota por 3 a 0 para o Mirassol, pela 15ª rodada do Brasileirão. Desde então, ficou fora das últimas sete partidas da equipe.

A trajetória do camisa 16 em 2025 tem sido marcada por dificuldades. Sob o comando de Pedro Caixinha, o jogador foi utilizado em diferentes funções, como centroavante, ponta-direita e meia. Contudo, sem o rendimento esperado, anotando apenas três gols em 26 jogos. Mesmo após a chegada de Cleber Xavier, a situação não mudou. Thaciano passou a conviver com críticas da torcida e questionamentos sobre o alto investimento feito pelo clube.

Durante a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa, o atleta chegou a receber sondagens de equipes da Série A e até do Athletico-PR, que disputa a Série B. A diretoria, porém, barrou uma possível saída, acreditando que o meia ainda poderia render mais sob nova comissão técnica.

Thaciano chegou a conversar com Cleber Xavier e pediu para atuar em posições onde se sente mais confortável, preferencialmente pelo lado esquerdo ou como segundo atacante. O treinador lhe deu uma chance contra o Mirassol, mas a tentativa de redenção terminou em frustração. Afinal, após sofrer falta em lance anulado por impedimento, viu o rival abrir o placar logo em seguida, em derrota que acentuou sua má fase.

Forte concorrência dentro do elenco

O cenário atual é ainda mais complicado para o meia. Na esquerda, Guilherme é artilheiro do Santos na temporada, enquanto Barreal se firmou como goleador no Brasileirão. Como segundo atacante, Thaciano disputa espaço diretamente com Neymar e, em ajustes táticos, perde terreno para Rollheiser. Para completar, a chegada do argentino Lautaro Díaz, versátil e com mais mobilidade, amplia a concorrência dentro do elenco.

Diante disso, Thaciano vive momento de indefinição no Santos: entre críticas da torcida, perda de espaço no time e o peso de um investimento milionário que, até aqui, não trouxe retorno esportivo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.